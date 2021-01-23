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TRAFİK CANA DOYMUYOR

Her yıl onlarca insanımızı yitirdiğimiz trafikte, 2020’de 26 kişi hayatını kaybetmişti.

23 Ocak 2021 Cumartesi 16:19
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TRAFİK CANA DOYMUYOR

Trafikte önceki akşam Girne’de meydana gelen ve 23 yaşındaki Emrullah Baran’ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazanın ardından, 2021 yılında bilanço ağırlaşıyor.

17 Ocak tarihinde yine Girne’de meydana gelen ve 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir’in ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın ardından, Kurtdemir’in beyin ölümün gerçekleşmesi ve Kasım ayında Lefkoşa’da meydana gelen ve  aracın çarptığı 80 yaşındaki Turan Kaynar’ın önceki gün hayatını kaybetmesiyle, Ocak ayında trafikte hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Her yıl onlarca insanımızı yitirdiğimiz trafikte, 2020’de 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Son Güncelleme: 23.01.2021 17:27
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