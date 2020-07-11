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Trafik çevirmesinde başkasının ehliyetini gösterdi, tutuklandı

İskele’deki Long Beach Çemberinde dün saat 17.00 sıralarında, A.A. (E-21), trafik kontrolü yapan görevli polislere, bir başkasına ait KKTC Genel Tahsilat Makbuzunu (Ehliyet Uzatma) ibraz etti.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:21
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Trafik çevirmesinde başkasının ehliyetini gösterdi, tutuklandı

İskele’deki Long Beach Çemberinde dün saat 17.00 sıralarında, A.A. (E-21), trafik kontrolü yapan görevli polislere, bir başkasına ait KKTC Genel Tahsilat Makbuzunu (Ehliyet Uzatma) ibraz etti.

Söz konusu şahıs tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
Trafik çevirmesi
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