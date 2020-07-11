Trafik çevirmesinde başkasının ehliyetini gösterdi, tutuklandı

İskele’deki Long Beach Çemberinde dün saat 17.00 sıralarında, A.A. (E-21), trafik kontrolü yapan görevli polislere, bir başkasına ait KKTC Genel Tahsilat Makbuzunu (Ehliyet Uzatma) ibraz etti.
Söz konusu şahıs tutuklandı.
İskele’deki Long Beach Çemberinde dün saat 17.00 sıralarında, A.A. (E-21), trafik kontrolü yapan görevli polislere, bir başkasına ait KKTC Genel Tahsilat Makbuzunu (Ehliyet Uzatma) ibraz etti.
İskele’deki Long Beach Çemberinde dün saat 17.00 sıralarında, A.A. (E-21), trafik kontrolü yapan görevli polislere, bir başkasına ait KKTC Genel Tahsilat Makbuzunu (Ehliyet Uzatma) ibraz etti.
Söz konusu şahıs tutuklandı.