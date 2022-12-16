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Trafik, Cumhurbaşkanlığı’nda masaya yatırıldı

Trafik kazalarını önleme, yol güvenliğini artırmayla ilgili düzenlemeler ve tedbirler Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında gerçekleşen toplantıda ele alındı.

16 Aralık 2022 Cuma 13:34
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Trafik, Cumhurbaşkanlığı’nda masaya yatırıldı



Cumhurbaşkanlığı’nda ilgili yetkililerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, son dönemde artan trafik kazalarını önlemek ve yol güvenliğini artırmak hedefiyle yapılabilecek düzenlemeler ve alınabilecek farklı tedbirler hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, toplantıda Polis Genel Müdürü 1’inci Yardımcısı Kasım Kuni, Trafik Müdür Yardımcısı Başmüfettiş Hasan Güvensoy, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, Karayolları Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil, Trafik Kazaları Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, Polis Genel Müdürlüğü Trafik Amiri Serdar Karpuzcu ve Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort yer aldı.

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