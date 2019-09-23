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Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Motorlu Araçlar Girne Şubesi'nde süresiz grev başlatıldı

23 Eylül 2019 Pazartesi 10:54
Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Motorlu Araçlar Girne Şubesi'nde süresiz grev başlatıldı

 Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası(Vergi-Sen), personel eksikliği gerekçesiyle, Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Motorlu Araçlar Girne Şubesinde süresiz  grev başlattı.
Sendika Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları, TAK’a yaptığı açıklamada, Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Motorlu Araçlar Girne Şubesine, yeni personel görevlendirilmediği için bu sabah süresiz grev başlatıldığını, memur geldiği halde grevi askıya alacaklarını söyledi.
Kuyucuoğulları, “Şu an iki kişi çalışıyor, iki kişi daha görevlendirilmesi halinde grev askıya alınacak” dedi. 
Sendika Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları, Vergi Dairesi Girne Şubesinin hizmet verdiğini kaydetti.
Sendika geçen hafta da uyarı grevleri yapmıştı.

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SüresizGrvGelirVergiVergi-SenHaberGündm
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