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Trafik denetimleri: 556 araç sürücüsüne ceza kesildi

Polis tarafından ülke genelinde 29 Temmuz - 04 Ağustos 2019 tarihleri arasında, yapılan trafik kontrollerinde, toplam 4226 araç sürücüsü kontrol edildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:56
Trafik denetimleri: 556 araç sürücüsüne ceza kesildi

Ülke genelinde son bir haftada kontrolü yapılan 4 bin 226 aracın sürücülerinin 556’sı ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 113’ü süratli araç kullanmak, 4’ü tehlikeli sürüş yapmak, 21’i dikkatsiz sürüş yapmak, 75’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 13’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 24’ü alkollü araç kullanmak, 95’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 28’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 19’u muayenesiz araç kullanmak, 25’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 11’i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 2’si koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak ve 121’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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