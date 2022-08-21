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Trafik denetimleri gerçekleşti

20-21.08.2022 tarihleri, 22:00-02:00 saatleri arasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirilmiştir.

21 Ağustos 2022 Pazar 10:06
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Trafik denetimleri gerçekleşti


Denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 550 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 227 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilmiş, 28 araç ise trafikten men edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Polis MüdürlüğüTrafik Denetimi
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