Trafik felç oldu

Onur Ulağ

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda aynı anda iki farklı şeritte meydana gelen trafik kazası sonucunda yol tıkandı. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde meydana gelen kazalar nedeniyle sürücüler uzunca bir süre beklemek zorunda kaldı.

İlk kaza, dün saat 17.40 sıralarında Haspolat mevkiinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, Gazimağusa’dan Lefkoşa istikametine doğru yönetimindeki EZ 833 plakalı aracıyla seyreden Muhammed Üzüm (E-19), tıpkı kendisi gibi aynı istikamete doğru önünde seyreden Tevfik İlman’ın yönetimindeki TNR 706 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpma sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada bu kez de Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya doğru giden şeritte aynı tipte bir kaza meydana geldi. MR 047 plakalı aracıyla Gazimağusa istikametine doğru seyreden Beyazıt Kör (E-52), Zalihe Çiftdal yönetimindeki NV 680Z plakalı aracın arka kısmına çarptı. Yolun her iki şeridinde de küçük çaplı kazaların meydana gelmesinden dolayı trafik uzunca bir süre durdu. Kazalarda herhangi bir yaralanma olmaması ise yüreklere su serpti.