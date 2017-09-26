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Trafik güvenliği yok

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önündeki yol düzenlemesi yaya geçidi ile giderilmeye çalışıldı, kaos büyüdü. Öğrenciler daha güvenli bir trafik düzenlemesi istedi, okul yönetimi de yatırıma hazır

26 Eylül 2017 Salı 11:00
Trafik güvenliği yok

Duygu Alan

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) kavşağında yayaların karşıdan karşıya güvenli geçişini sağlayacak tedbir bir türlü alınamadı.

UKÜ kavşağına 200 metre yakında bir yaya geçidi var ancak birçok sürücü bu çizgiyi dikkate almıyor, bazı araçlar bu yolda oldukça süratli şekilde yaya geçidini de hiçe sayarak ilerliyor.

Kavşakta 50’lik radar uyarı tabelası var ama radar yok.

Yol güvenliğinden yoksun anayolda sıklıkla trafik kazası meydana gelirken hemen her gün bir veya daha fazla yaya, ölümle burun buruna geliyor.

Haspolat’ta Belediye Evleri’nde ikamet eden onlarca öğrenci her gün birden fazla bu kavşaktan adeta kelle koltukta geçiyor.

Haspolat Belediye Evleri’nde ve köy içerisinde ikamet UKÜ’lü öğrenciler kavşakta yayaların güvenli geçişini sağlayacak üst geçit projesinin bir an önce hayata geçirilmesini istiyor.

“Artık önlem alınsın”

Üniversite öğrencileri, UKÜ-Haspolat kavşağında meydana gelen trafik kazalarına dikkat çekti. Öğrenciler, “UKÜ-Haspolat kavşağında bugüne kadar birçok kaza meydana geldi. Bu kazalar neticesinde ağır yaralanan ve yaşamını yitiren kişiler de oldu. Daha fazla kayıp yaşanmadan gerekli önlem alınmalıdır” diye konuştu.

Okul yönetimi hazır

UKÜ yönetimi de, hızla gelişen ve büyüyen üniversite için ana yol üzerinde bir düzenleme yapılmasını bekliyor.

Okul yönetimine yakın kaynaklardan alınan bölgeye göre, UKÜ, burada yapılacak bir düzenlemeyle ilgili de elini taşın altına koymaya hazır.

Aynı kaynak, “Okul içerisindeki düzenlemeler, öğrencilere harika bir kampus hayatı sunuyor. Yol üzerinde de hem okulumuza hem de ülkeye yaraşır bir düzenleme için, elimizi taşın altına koymaya hazırız” ifadesini kullandı.

Havadis Gazetesi

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