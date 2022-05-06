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Trafik işaret levhaları yenileniyor!

Trafik işaret levhalarının yenilenmesi için çıkılan ihale tamamlandı.

06 Mayıs 2022 Cuma 11:12
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Trafik işaret levhaları yenileniyor!

Karayolları Dairesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Ülke genelinde bulunan trafik işaret levhalarının tamiri ve eksik olanların tamamlanması ile ilgili 2021 yılı içerisinde ihale yapılmış fakat dövizde yaşanan ani yükselişten dolayı söz konusu ihale tamamlanamamıştır.

Ülkede bulunan trafik işaret levhalarının yenilenmesi için Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl çıkılan ihale tamamlanmış olup önümüzdeki günlerde çalışmalara başlanacaktır.

Acil olan levhaların yenilenmesi için de Karayolları Dairesi kendi imkanları ile çalışmalarını yürütmektedir.

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