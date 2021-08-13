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Trafik ışıklarının tozunu alan işçi görenlerden takdir topladı

Lefkoşa'da araç kayıt dairesi önündeki trafik ışıklarının tozunu alan Paralik LTD 'in işçisi görenlerden takdir topladı.

13 Ağustos 2021 Cuma 13:41
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Trafik ışıklarının tozunu alan işçi görenlerden takdir topladı

Gündem Kıbrıs/ Çiğdem AYDIN

Elinde bir bezle, altında ise tahta merdivenle trafik ışıklarının tozlarını alan işçi yoldan geçenlere "helal olsun" dedirtti. Akademisyen Togay Uluöz'ün objektifine yansıyan fotoğraf karesi duygulandırdı. Togay Uluöz yaptığı paylaşımda sevgi ve saygı'ya dikkat çekerken klima altında ülkeyi yönetemeyenlere de gönderme yaptı. Ukuöz' ün paylaşımı şöyle; SEVGİ ve SAYGI
Bu iki kavram aracılığı ile gelen büyük mutluluklar...
Tabi biraz da AİDİYET DUYGUSU!
Zor veya kolay, Yapacağınız her güzel dokunuş size mutlu kılmaya yetiyor.
Kimileri güneşin altında hizmet veriyor.
Kimileri de gölgede elektriği idare edemiyor!
Ne garip bir durum değil mi?

Son Güncelleme: 13.08.2021 13:45
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