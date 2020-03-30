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Trafik kazaları yasaklarla azaldı

Koronavirüs salgını nedeniyle bir haftadır kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanan KKTC'de bu sürede trafik kazaları ve kural ihlalleri azaldı

30 Mart 2020 Pazartesi 11:48
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Trafik kazaları yasaklarla azaldı

Polis Basın Subaylığı'nın açıkladığı haftalık trafik bilançosu ve denetim raporlarına göre, 23 - 29 Mart arasında 10 trafik kazası meydana geldi. Kazalardan 3'ü yaralanmayla sonuçlandı ve 6 kişi yaralandı. 7 kaza ise kayıtlara sadece hasar olarak yansıdı.

Kaza nedenlerinde dikkatsiz sürüş 6 kazanın nedeni olarak başı çekerken, bunu 3 kazayla sürat ve 1 de kavşakta durmama izledi.

10 kazadaki toplam hasar miktarı 66 bin 500 TL olarak hesaplanırken, Güzelyurt'ta 3, Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne'de 2'şer, İskele'de ise 1 trafik kazası oldu.

DENETLENEN 846 ARAÇ SÜRCÜSÜNDEN 28'İNE TRAFİK KURALI İHLALİNDEN İŞLEM 

Öte yandan Polis trafik ekipleri 23- 29 Mart tarihleri arasında ülke genelinde 846 sürücüyü kontrol etti ve 28'iyle ilgili ileri işleme gitti.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 8’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 5’inin sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 4’ünün tehlikeli sürüş, 2’sinin "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 1’inin dikkatsiz sürüş, 1’inin alkollü araç kullanmak, 1’inin seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, 1 takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 5’inin de diğer trafik suçlarından rapor edildiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazalarıKoronavirüsCoronavirüs
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