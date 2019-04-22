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Trafik kazalarında 21 kişi yaralandı

15-21 Nisan tarihleri arası yapılan trafik kontrollerinde 724 kez cezai işlem uygulandı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 15:36
Trafik kazalarında 21 kişi yaralandı
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Ülke genelinde 15-21 Nisan tarihleri arası 61 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis açıklamasına göre, kazalarda toplam 486 bin TL hasar meydana geldi.

Kazaların 31’i Lefkoşa, 10’u Mağusa, 13’ü Girne, 4’ü Güzelyurt ve 3’ü İskele’de gerçekleşti.

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724 trafik suçu işlendi

Ülke genelinde 15-21 Nisan tarihleri arası yapılan trafik kontrollerinde 724 kez cezai işlem uygulandı.

Polisten alınan bilgiye göre, cezaların 222’si süratli, 8’i tehlikeli, 20’si dikkatsiz, 64’ü seyrüsefersiz, 19’u sürüş ehliyetsiz, 25’i alkollü, 19’u muayenesiz, 28’i sigortasız, 5’i “A” yol kullanma izinsiz, 15’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanan sürücülere kesildi.

Bahse konu dönemde, 1 kez trafik ışıklarına uymama, 2 kez miğfer başlıksız motosiklet kullanma, 3 kez tonajından fazla tehlikeli yük taşıma, 85 kez cep telefonu ile konuşma, 53 trafik levha ve işaretlerine uymama ve 155 çeşitli trafik suçu işlendi. 

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Son Güncelleme: 22.04.2019 15:43
Anahtar Kelimeler:
Trafik Kaza
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