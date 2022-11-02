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Trafik Kazalarını Önleme Derneği: “Ercan Havaalanında Ambulans Olmalı”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Ercan Havaalanında kurallara uygun sayıda ambulans ve ilk yardım ekibinin, kurulması ve hizmet vermesi gerektiğini belirtti.

02 Kasım 2022 Çarşamba 10:08
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Trafik Kazalarını Önleme Derneği: “Ercan Havaalanında Ambulans Olmalı”



Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Zeki Avcı yaptığı yazılı açıklamada, 2006 yılında çabaları sonucu 112 Ambulanslarının Ercan havaalanında devreye girdiğini hatırlatarak, “Ülkemizde 2006 yılında uğraş verilerek gerçekleşen bir başarı, 2022 yılında yok edilerek 18 sene gerilere gidilmiştir. Bu da bir başka ayıbımızdır” dedi.

Aradan 17 yıl geçerek 2022 yılına gelindiğinde Ercan Havaalanına inen uçak ve yolcu sayısı kat kat artmış olduğu halde günümüzde Ercan Havaalanında konuşlandırılmış hiç ambulans bulunmamasının Sivil Havacılık kurallarına uygun olmadığını savunan Avcı, ilgili uçak şirketlerinin de bu konuya dikkatlerinin çekilmesi gerektiğini söyledi.

Günde binlerce insanın seyahat ettiği, ciddi kazaların olabileceği Ercan havaalanında tüm insanların sağlık güvenliğinin olmamasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Avcı, “Ercan havaalanında görevli şirketin Havaalanında öngörülen standartlara haiz ambulans ve sağlık personelinden oluşan İlk Yardım ve Acil Yardım birimi oluşturması ve kesintisiz hizmet vermek zorunda olduğu bilinmektedir” dedi.

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