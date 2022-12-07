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Trafik Kazası!

Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden SC 210 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak belediyeye ait bilgilendirme levhasına çarpmasının ardından kontrolsüzce savrularak Kar Markete ait park alanı içerisinde bulunan üç ayrı araca çarptı

07 Aralık 2022 Çarşamba 18:44
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Trafik Kazası!



Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden SC 210 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak belediyeye ait bilgilendirme levhasına çarpmasının ardından kontrolsüzce savrularak Kar Markete ait park alanı içerisinde bulunan üç ayrı araca çarptıktan sonra o esnada kaldırım üzerinde yaya olarak beklemekte olan Demba DABEL (E-25)’e  çarparak yaralanmasına sebep olan ve olay yerinden kaçan  araç sürücüsünün Oluwayanmife Ayomide AJIBOYE (E-28)  olduğu tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Demba DABEL, halen Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 07.12.2022 20:37
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