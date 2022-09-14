Künye
Kıbrıs 30
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Kürek sapıyla adam dövdü
Kürek sapıyla adam dövdü
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Park yeri kavgası mahkememe son buldu
Park yeri kavgası mahkememe son...
banner107

Trafik kazası mı, cinayete teşebbüs mü?

Gönyeli'de kiralık bir aracın kendisine çarpması sonucu yoğun bakıma kaldırılan 19 yaşındaki Ozan Polat'ın durumu ciddiyetini koruyor.

14 Eylül 2022 Çarşamba 15:55
191 Okunma
Trafik kazası mı, cinayete teşebbüs mü?


ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs, Ozan Polat'ın aile yakınlarına ulaştı...

Ailenin iddialarına göre  Polat'ın başına gelen basit bir trafik kazası değil, cinayet girşimi!

Aile yakınlarının iddiasına  göre,taksicilik yapan Ozan Polat, olayın yaşandığı gün henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 siyahi şahsı, Gönyeli'de gitmek istedikleri adrese götürdü.

Ozan Polat'ın taksi ücretini talep etmesi ve araçta yolcu olarak bulunan siyahilerin ücreti ödememek istememeleri üzerine aralarında sözlü tartışma başladı.

Bu sırada, kiralık aracıyla yolu kullanan ve arkadaşlarının yol kenarında taksi şoförü Polat'la tartışma içerisinde olduğunu gören Afeez John Oyofo, kasti olarak aracını genç taksicinin üzerine sürdü. 

Yine mahkeme kayıtlarında Oyofo'nun aracıyla çarpma anında Polat'ı 40 metre ileriye fırlattığı detayı yer alıyor. Aile olayın bir an önce aydınlatılmasını talep ediyor.

POLİS SORUŞTURMASI SÜRÜYOR…  

Öte yandan, Polis  olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor. Olayın yaşandığı gün Polat'ın 3 siyahi yolcu ile tartıştığının belirlendiği mahkeme kayıtlarında yer aldı. Ailenin ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran Polis cinayet ihtimali üzerinde de duruyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amcaoğlu, Gönyeli için çalışmalara başladı!
Amcaoğlu, Gönyeli için çalışmalara başladı!
Gizem Özgeç’in konuğu Hüseyin Amcaoğlu
Gizem Özgeç’in konuğu Hüseyin Amcaoğlu
Üstel: Biz iş yapacağız, onlar konuşacak!
Üstel: Biz iş yapacağız, onlar konuşacak!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim