Trafik kazası mı, cinayete teşebbüs mü?

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Gündem Kıbrıs, Ozan Polat'ın aile yakınlarına ulaştı...

Ailenin iddialarına göre Polat'ın başına gelen basit bir trafik kazası değil, cinayet girşimi!

Aile yakınlarının iddiasına göre,taksicilik yapan Ozan Polat, olayın yaşandığı gün henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 siyahi şahsı, Gönyeli'de gitmek istedikleri adrese götürdü.

Ozan Polat'ın taksi ücretini talep etmesi ve araçta yolcu olarak bulunan siyahilerin ücreti ödememek istememeleri üzerine aralarında sözlü tartışma başladı.

Bu sırada, kiralık aracıyla yolu kullanan ve arkadaşlarının yol kenarında taksi şoförü Polat'la tartışma içerisinde olduğunu gören Afeez John Oyofo, kasti olarak aracını genç taksicinin üzerine sürdü.

Yine mahkeme kayıtlarında Oyofo'nun aracıyla çarpma anında Polat'ı 40 metre ileriye fırlattığı detayı yer alıyor. Aile olayın bir an önce aydınlatılmasını talep ediyor.

POLİS SORUŞTURMASI SÜRÜYOR…

Öte yandan, Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor. Olayın yaşandığı gün Polat'ın 3 siyahi yolcu ile tartıştığının belirlendiği mahkeme kayıtlarında yer aldı. Ailenin ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran Polis cinayet ihtimali üzerinde de duruyor.