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Trafik kazası: Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi devam ediyor

Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde Yakındoğu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazayla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan Samet Öztep’e soruşturma amaçlı 2 gün tutukluluk emri verildi.

13 Şubat 2022 Pazar 15:07
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Trafik kazası: Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi devam ediyor
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa'da meydana gelen ağır yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Samet Öztep mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak  yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Savran, zanlı Samet Öztep’in 12 Şubat 2022 tarihinde, saat 12.40 raddelerinde, Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı üzerinde, çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde yönetimindeki SP 180 plakalı çift kabin araç ile güney istikametine doğru seyrettiğini belirterek,  Fuar Alanı önünde bulunan dört yol kavşağına geldiğinde karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağdaki Fuar alanına dönüşe geçtiğini kaydetti.

Savran, zanlının Fuar Alanı’na döndüğü sırada karşı istikamette sol şerit içerisinde kavşağa geldiğinde süratini salim hadde indirmeden dikkatsizce kuzey istikametine seyretmekte olan Ali Diyapoğlu’nun (E-34. TC-Paketçi) yönetimindeki RY 750 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışma gerçekleştiğini vurguladı.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Diyapoğlu’nun kafatası kırığı teşhisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığına işaret eden Savran, sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğuna dikkat çekti. Polis , motosiklet sürücüsü Ali Diyapoğlu'dan tahlil maksatlı 10 CC kan örneği alındığını söyleyerek, SP 180 plakalı araç sürücüsünün ise suçüstü hali gereği tutuklandığını bildirdi. Savran, kaza sonucu RY 750 plakalı motosiklette 15 bin TL, SP 180 plakalı araçta 5 bin TL hasar meydana geldiğini kaydetti.

Soruşturma kapsamında alınması gereken ifadelerin ve incelenmesi gereken kamera kayıtlarının bulunduğunu, zanlının ise gönüllü ifade vermediğini dile getiren Savran,  motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi devam ettiğini ve meselenin seyrinin değişebileceğini ifade etti. Savran, serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme ihtimalinin bulunması nedeniyle zanlının aleyhine 2 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına istenilen tutukluluk emrini verdi.

Son Güncelleme: 13.02.2022 16:14
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