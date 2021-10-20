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Trafik kazasına bir can daha...

Girne-Tatlısu anayolunda 10 Ekim tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 49 yaşındaki Can Yaman bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

20 Ekim 2021 Çarşamba 20:16
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Trafik kazasına bir can daha...
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Girne-Tatlısu ana yolunda 10 Ekim’de motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 49 yaşındaki Can Yaman, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde bugün hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Girne-Tatlısu ana yolunun Alagadi girişi civarında RA 215 plakalı motosikletiyle on gün önce kaza geçiren Can Yaman, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp çelik bariyerlere ve yanındaki ağaç köküne çarparak ağır yaralanmıştı.

49 yaşındaki Can Yaman, tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde bugün saat 16.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

KKTC'de 2021'in trafik kayıpları 22'ye yükseldi.

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