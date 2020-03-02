Trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Güzelyurt-Lefke yolunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, 16.45 sıralarında Güzelyurt-Lefke yolunda meydana geldi.

21 yaşındaki sürücü Nilay Efeoğlu, yönetimindeki ZNU 643 plakalı araçla seyrederken Doğancı yoluna dikkatsizce giriş yaptı, o esnada Doğancı yolunda seyreden Deniz Solyalı (42) yönetimindeki KJ 592 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonucu KJ 592 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Günay Solyalı (72) ve Lidia Stella (42), kaldırıldıkları Yeşilyurt Cengiz Topel Hastanesi’nde müşahede altına alındı. ZNU 643 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ezgi Acar (23), Kolan British hastanesinde tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor