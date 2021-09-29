Trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin ismi açıklandı!

Gazimağusa’da bugün meydana gelen trafik kazasında 62 yaşındaki Ali Barışer hayatını kaybetti. Polisten yapılan açıklama şöyle: Saat 17.30 sıralarında, Gazimağusa'da, eski sosyal konutlar bölgesi Abant Sokak üzerinde, Gazimağusa'da sakin Ali Barışer (E-62), yönetimindeki PF 970 plakalı salon araç ile Sincan Sokak yol kavşağına geldiğinde, süratli ve dikkatsiz bir şekilde kavşakta durmadan karşıya geçtiği esnada, direksiyon hakimiyetini kaybedip önce kaldırım ile beton sete çarpıp havalandıktan sonra park halinde bulunan salon araca çarpmıştır.

Kaza sonucu Ali Barışer olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.