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Trafik Kontrollerinde 45 Alkollü Sürücü Tespit Edildi

Trafikte, 14-20 Ekim arasında 7 bin 214 araç sürücüsü kontrol edildi, 822’si ile ilgili ileri işleme gidildi. Kontrollerde 45 sürücü alkollü tespit edildi

21 Ekim 2019 Pazartesi 15:15
Trafik Kontrollerinde 45 Alkollü Sürücü Tespit Edildi

Polisten verilen bilgiye göre, 134’ü süratli araç kullanmak, 122’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 114’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 113’ü seyrüsefer ruhsatsız, 45’i alkollü, 27’si muayenesiz, 22’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 20’si dikkatsiz sürüş yapmak, 16’sı sürüş ehliyetsiz, 12’si "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 9’u tehlikeli sürüş yapmak, 5’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 2’si "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak ve 177’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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Anahtar Kelimeler:
TrafikKontrolAlkolSürücü
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