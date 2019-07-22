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Trafik kontrollerinde 6293 araç sürücüsü kontrol edildi

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 15 – 21 Temmuz 2019 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6293 araç sürücüsü kontrol edildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:59
Trafik kontrollerinde 6293 araç sürücüsü kontrol edildi

Kontrol edilen araç sürücülerinin 680’i ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 107’si süratli araç kullanmak, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 27’si dikkatsiz sürüş yapmak, 84’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 13’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 19’u alkollü araç kullanmak, 115’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 37’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 21’i muayenesiz araç kullanmak, 26’sı sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 22’si yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 9’u “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 4’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 3’ü koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak ve 182’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.

(BRT/PGM)

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Son Güncelleme: 22.07.2019 14:02
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberAraç Sürücüsü
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