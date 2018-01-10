Trafik magandalığında yeni boyut!

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, Bölge ülkelerine göre bir zamanlar trafikte yayaya yol vermek, nezaket kurallarına uymak gibi olumlu yönleriyle öne çıkan KKTC, bazı sorumsuz şoförler nedeniyle trafik magandalığı yolunda hızla ilerliyor.

Birçok etkinlik ve geliştirilen politika ile engelli yurttaşlarında tıpkı engelsiz vatandaşlar gibi yaşamlarını sürdürebilmelerine çabalanırken engelli park yerine konulan araçlar, sürücülerin sorumsuz ve umursamaz tavrını bir kez daha ortaya koyuyor.

Salamis Otel’in engelli sürücüler için ayrılmış yan yana iki park yerine PT 696 plakalı ve engelli statüsünde olmayan lüks bir aracın çapraz ve her iki engelli park yerini de işgal eden şekilde park etmesi, ‘bu kadarına da pes’ dedirtti.

Uyarı levhaları ve zeminde bulunan engelli park yeri ibarelerine rağmen iki engelli park alanını da kullanılmaz hale getiren sürücünün trafik kuralları ve en temel nezaket teamüllerinden haberdar olup olmadığı merak konusu..