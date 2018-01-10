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Trafik magandalığında yeni boyut!

Ülkemizde araç kullanım ve park kültürü hızla gelişmiş ülke seviyelerinin altına inmeye devam ediyor.

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:22
Trafik magandalığında yeni boyut!
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Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, Bölge ülkelerine göre bir zamanlar trafikte yayaya yol vermek, nezaket kurallarına uymak gibi olumlu yönleriyle öne çıkan KKTC, bazı sorumsuz şoförler nedeniyle trafik magandalığı yolunda hızla ilerliyor.

Birçok etkinlik ve geliştirilen politika ile engelli yurttaşlarında tıpkı engelsiz vatandaşlar gibi yaşamlarını sürdürebilmelerine çabalanırken engelli park yerine konulan araçlar, sürücülerin sorumsuz ve umursamaz tavrını bir kez daha ortaya koyuyor.

Salamis Otel’in engelli sürücüler için ayrılmış yan yana iki park yerine PT 696 plakalı ve engelli statüsünde olmayan lüks bir aracın çapraz ve her iki engelli park yerini de işgal eden şekilde park etmesi, ‘bu kadarına da pes’ dedirtti.

Uyarı levhaları ve zeminde bulunan engelli park yeri ibarelerine rağmen iki engelli park alanını da kullanılmaz hale getiren sürücünün trafik kuralları ve en temel nezaket teamüllerinden haberdar olup olmadığı merak konusu..

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Doğru Söz 2018-01-10 12:09:43

Bazı sorumsuz vatandaşlar demeyin. İnadına saygısızlık. Hem yasa hem de diğer insanları saymama sallamama. Hem beyinsizlik hem de birbirini kanser etme argazımı! Kısacası yeni Kıbrıslı tanımı.. Hayırlısı!

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