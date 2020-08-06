Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Çalıştığı iş yerinden 1800 TL çaldı
Çalıştığı iş yerinden 1800 TL...
Para kavgası mahkemede bitti!
Para kavgası mahkemede bitti!
Kız arkadaşını darp etti
Kız arkadaşını darp etti
9 göğüs kemiğini kırdı
9 göğüs kemiğini kırdı
Kendisini aldattığını düşünerek darp etti
Kendisini aldattığını düşünerek darp etti

Trafik yasası güncelleme çalışmaları tamamlandı

Ülkede uygulanan Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası, eşya ve yolcu taşıma kurallarının dünyada uygulanan standartlara göre değiştirilmesi ve uygulanan cezaların güncellenerek daha da caydırıcı hale getirilmesi çalışmaları tamamlandı.

06 Ağustos 2020 Perşembe 16:38
1051 Okunma
Trafik yasası güncelleme çalışmaları tamamlandı

Ülkede uygulanan Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası, eşya ve yolcu taşıma kurallarının dünyada uygulanan standartlara göre değiştirilmesi ve uygulanan cezaların güncellenerek daha da caydırıcı hale getirilmesi çalışmaları tamamlandı.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, yaklaşık bir buçuk yıldır, her konu başlığının ilgili paydaşları ve uzmanları ile sürdürülen revize ve yenileme çalışmaları, şu an ülke trafiğinde eksik kalan birçok uygulamayı hayatımıza kazandıracak.
Sıklıkla tartışılan kamu aracı sürücülerine uygulanan trafik cezalarının güncellenmesi ve caydırıcı hale getirilmesi ve yine son dönemlerde çok tartışılan kaçak taşımacılığı önlemek amacı ile düzenlenen maddeler dahil bir çok düzenleme içeren yasa çalışması, önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu gündemine taşınacak.

Anahtar Kelimeler:
Trafik Yasası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Pilli:" Toplam 993 test yapıldı,  1 pozitif vakaya rastlandı,9 kişi taburcu edildi  "  
Bakan Pilli:" Toplam 993 test yapıldı,  1 pozitif vakaya rastlandı,9 kişi taburcu edildi  "  
Rus işadamı Güney'de tutuklandı
Rus işadamı Güney'de tutuklandı
Tatar: "UBP bu günlere kolay gelmedi"
Tatar: "UBP bu günlere kolay gelmedi"
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim