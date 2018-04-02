KKTC’de son bir haftada meydana gelen 79 trafik kazasında 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Polis Genel Müdürlüğünün 26 Mart- 1 Nisan tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, kazalarda yaklaşık 438 bin TL’lik maddi hasar oluştu.
Kazaların 29’u Lefkoşa, 25’i Girne, 15’i Gazimağusa, 7’si iskele ve 3’ü Güzelyurt’ta gerçekleşti.
Kaza nedenleri; süratli araç kullanmak (24), kavşakta durmamak (20), yakın takip (18), dikkatsiz sürüş yapmak (13) ve diğer etkenler (4) olarak sıralandı.
Trafik yine can aldı!
KKTC’de son bir haftada meydana gelen 79 trafik kazasında 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
02 Nisan 2018 Pazartesi 14:49
KKTC’de son bir haftada meydana gelen 79 trafik kazasında 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.