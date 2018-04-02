Trafik yine can aldı!

KKTC’de son bir haftada meydana gelen 79 trafik kazasında 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.



Polis Genel Müdürlüğünün 26 Mart- 1 Nisan tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, kazalarda yaklaşık 438 bin TL’lik maddi hasar oluştu.



Kazaların 29’u Lefkoşa, 25’i Girne, 15’i Gazimağusa, 7’si iskele ve 3’ü Güzelyurt’ta gerçekleşti.



Kaza nedenleri; süratli araç kullanmak (24), kavşakta durmamak (20), yakın takip (18), dikkatsiz sürüş yapmak (13) ve diğer etkenler (4) olarak sıralandı.