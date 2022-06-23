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Trafikle ilgili yasa tasarı komitede onaylayarak Meclis’e sevk edildi

Tasarı, trafikteki sürücülere uyuşturucu testi yapılabilmesini, uyuşturucu tesiri altında araç kullananlara cezai müeyyide uygulanmasını öngörüyor

23 Haziran 2022 Perşembe 13:49
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Trafikle ilgili yasa tasarı komitede onaylayarak Meclis’e sevk edildi
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Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün toplanarak gündemindeki trafikle ilgili yasa tasarısını onaylayarak Cumhuriyet Meclisi’ne sevk etti.

Tasarı, trafikteki sürücülere uyuşturucu testi yapılabilmesini, uyuşturucu tesiri altında araç kullananlara cezai müeyyide uygulanmasını öngörüyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite bugünkü toplantısında “Yol Güvenliği Yasa Tasarısı” ve “Beşparmak Köyünde Vakıflar İdaresine Ait Mazbut Emlaktan Talep Edilen Kamu Yolu Olarak Kullanılmasından Oluşan İstibdal İşleminin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nı oybirliğiyle onayladı ve Genel Kurul’a sevk etti. Komite, bugünkü toplantıda ele aldığı "Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı"nı da ele alarak genel görüşmesine devam etti. Tasarısı üzerindeki görüşmeler önümüzdeki toplantılarında devam edilecek.

Komite toplantısına davetli olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Emlakçılar Birliği, Müteahhitler Birliği ve İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak görüş ve önerilerini komiteye aktardı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan komite toplantısına komite üyeleri UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil, CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve komite başkan vekili CTP Milletvekili Ongun Talat katıldı. Toplantıda ayrıca HP Milletvekili Ayşegül Baybars yer aldı.

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