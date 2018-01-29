Trafikte 417 sürücü suçlu bulundu

Trafikle ilgili olarak geçen hafta yapılan polis kontrollerinde, 417 sürücü hakkında işlem yapıldı.



Polis’ten verilen bilgiye göre, geçen hafta ülke genelinde 5 bin 046 araç sürücüsü kontrol edildi.



Kontrol edilen araç sürücülerin 71’i süratli araç kullanmak, 64’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 55’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 37’si seyrüsefer ruhsatsız, 30’u alkollü, 26’sı sigortasız veya kapsamı dışında, 22’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak,17’si dikkatsiz sürüş yapmak, 10’u muayenesiz araç kullanmak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak, 5’i tehlikeli sürüş yapmak, 3’ü “B” özel işletme izinsiz, 1’i “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 69’u diğer trafik suçlarından rapor edildi.