Trafikte ağır bilanço!

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre 13- 19 Aralık tarihlerinde ülkede biri ölümle sonuçlanan 84 trafik kazası yaşandı. Kazalarda 22 kişi yaralandı.

Bu süreçte meydana gelen trafik kazalarından 26’sı süratli araç kullanmak, 22’si dikkatsiz sürüş, 16’sı kavşakta durmamak, 12’si yakın takip nedeniyle yaşandı; kazalar sonucu toplam 861 bin 300 TL'lik hasar meydana geldi.

Kazaların 23’ü Lefkoşa, 20’si Gazimağusa, 29’u Girne, 7’si Güzelyurt ve 5’i İskele’de yaşandı.

KONTROLLERDE 651 SÜRÜCÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEME GİDİLDİ

Öte yandan 13 - 19 Aralık tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, 7 bin 296 araç sürücüsü kontrol edildi, 651 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şöyle açıklandı: “Sürat:158, tehlikeli sürüş: 5, dikkatsiz sürüş: 31, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 63, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak: 19, alkollü araç kullanmak: 33, seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak: 111, emniyet kemersiz araç kullanmak: 2, trafik levha ve işaretlerine uymamak: 43, trafik ışıklarına uymamak: 3, muayenesiz araç kullanmak: 19, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak: 31, ‘a’ yol kullanma izinsiz araç kullanmak: 4, ‘b’ özel işletme izinsiz araç kullanmak: 2, koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak: 2, diğer: 125”