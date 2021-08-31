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Trafikte ağır bilanço!

KKTC’de geçtiğimiz hafta 44 trafik kazası meydana gelirken, kazalarda bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

31 Ağustos 2021 Salı 15:40
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Trafikte ağır bilanço!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre 23-29 Ağustos tarihleri arasında 44 kaza meydana geldi, bunların biri ölüm, 14’ü yaralanma ve 29’u hasarlar sonuçlandı.

Kazaların sebepleri; süratli araç kullanmak (17) , dikkatsiz sürüş yapmak (9), kavşakta durmamak (6), yakın takip (7) ve diğer etkenler (5) olarak açıklandı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 586 bin 900 TL olarak hesaplanırken, bölgelere göre dağılım şöyle:

“Lefkoşa 13, Gazimağusa 9, Girne 12, Güzelyurt 2, İskele 8”

Polis tarafından 23-29 Ağustos tarihleri arasında yapılan kontrollerde toplam 6 bin 730 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 902 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Suçların dağılımı şu şekilde:

“Sürat (294), tehlikeli sürüş (7), dikkatsiz sürüş (20), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (50), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (12), alkollü araç kullanmak (20), seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak (153), trafik levha ve işaretlerine uymamak (133), trafik ışıklarına uymamak (6), muayenesiz araç kullanmak (10), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (25), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (3), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (3), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (6), takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak (1) ve 159 diğer trafik suçları.”

Son Güncelleme: 31.08.2021 16:38
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