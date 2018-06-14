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"Trafikte başka canlar yanmasın"

Trafik kazası sonucu 2 yıl önce yaşamını yitiren Gaziveren Anaokulu öğrencisi dün okulunda düzenlenen törenle anıldı

14 Haziran 2018 Perşembe 11:38
"Trafikte başka canlar yanmasın"

Havadis'ten Gürsel Karagözlü'nün haberine göre, Gaziveren köyünde 16 Haziran 2016 tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren anaokulu öğrencisi İbrahim Dönekli, dün Gaziveren Anaokulu’nda yapılan törenle anıldı.

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Törene İbrahim Dönekli’nin mezun olduğu Gaziveren anaokulu, müdür, öğretmen, öğrencileri, ailesi ve sevenleri andı.

Okul avlusunda gerçekleştirilen tören İbrahim Dönekli için 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Gaziveren anaokulu müdürü Nadir Denizer, 16 Haziran 2016 tarihinde Gaziveren anaokulunun başarılı ve sevilen öğrencisi İbrahim Dönekli’nin okuldan mezun olarak diplomasını aldığını ve bu sevinci kendisinin ve ailesinin yaşayamadan Gaziveren’de evlerinin önündeki trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdiğini anımsattı. Denizer,  acılarının halen devam ettiğini söyledi. Denizer, Trafik kazalarına dikkat çekmek ve araç sürücülerinin daha dikkatli olmalarını ve bu gibi kazaların yaşanmamasını temenni ederek, Dönekli ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

Merhum İbrahim Dönekli’nin babası Ali Dönekli de başka canların yanmaması için trafikte daha dikkatli araç kullanılmasını istedi. Dönekli,  trafik kazasında yaşamını yitiren oğlunun acısını hala derinden hissettiklerini de vurguladı.

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