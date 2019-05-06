Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
BD tarihinde bir ilk: Üç...
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...

Trafikte Beni Fark Et” yürüyüşü yarın Girne’de

06 Mayıs 2019 Pazartesi 14:21
Trafikte Beni Fark Et” yürüyüşü yarın Girne’de
banner44

Trafik Kazalarını Önleme Derneği tarafından Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen “Trafikte Beni Fark Etyürüyüşü yarın Girne’de yapılacak. 

banner41
Girne’de bu yıl ilk kez düzenlenecek etkinlik, Şht. Hasan Cafer İlkokulu’nda saat 09.30’da başlayacak. 
Şht. Hasan Cafer İlkokulu öğrencileri, izciler ve okul bando ekibi kortejiyle başlayacak yürüyüş çerçevesinde, okul arkasındaki ara yoldan geçilecek ve Uğur Mumcu Bulvarı izlenerek Liman Çemberi’nde toplanılacak. Kısa konuşmaların ardından öğrenciler, aynı güzergahı izleyerek okula dönecek. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
BeniFarkEtYürüyüşüHaberGündemKıbrısGirne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Doğru Söz 2019-05-06 18:38:07

Öyle demeyin çocuklar, çoğunluğun umurunda olmaz! Şöyle deyin " Bize çarparak değerli aracınıza zarar verdirtmeyin ". Atalarımız denize düşen cimriye boşuna ver elini demeyip, al elimi dememişler. Siz de cemaatın yapısına göre konuşacaksınız. Çocukların hayatını zerre kadar riske atanın Allah belâsını versin!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye çağrı
İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye çağrı
Girne’de yarın elektrik kesintisi olacak
Girne’de yarın elektrik kesintisi olacak
Kuvvet, yarın yeniden mahkemeye çıkartılacak!
Kuvvet, yarın yeniden mahkemeye çıkartılacak!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim