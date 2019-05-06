Trafik Kazalarını Önleme Derneği tarafından Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen “Trafikte Beni Fark Et” yürüyüşü yarın Girne’de yapılacak.
Şht. Hasan Cafer İlkokulu öğrencileri, izciler ve okul bando ekibi kortejiyle başlayacak yürüyüş çerçevesinde, okul arkasındaki ara yoldan geçilecek ve Uğur Mumcu Bulvarı izlenerek Liman Çemberi’nde toplanılacak. Kısa konuşmaların ardından öğrenciler, aynı güzergahı izleyerek okula dönecek.
Öyle demeyin çocuklar, çoğunluğun umurunda olmaz! Şöyle deyin " Bize çarparak değerli aracınıza zarar verdirtmeyin ". Atalarımız denize düşen cimriye boşuna ver elini demeyip, al elimi dememişler. Siz de cemaatın yapısına göre konuşacaksınız. Çocukların hayatını zerre kadar riske atanın Allah belâsını versin!