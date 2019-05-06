Trafik Kazalarını Önleme Derneği tarafından Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen “Trafikte Beni Fark Et” yürüyüşü yarın Girne’de yapılacak.



Girne’de bu yıl ilk kez düzenlenecek etkinlik, Şht. Hasan Cafer İlkokulu’nda saat 09.30’da başlayacak.Şht. Hasan Cafer İlkokulu öğrencileri, izciler ve okul bando ekibi kortejiyle başlayacak yürüyüş çerçevesinde, okul arkasındaki ara yoldan geçilecek ve Uğur Mumcu Bulvarı izlenerek Liman Çemberi’nde toplanılacak. Kısa konuşmaların ardından öğrenciler, aynı güzergahı izleyerek okula dönecek.