Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte pasaportla çıkış yapacaktı
Sahte pasaportla çıkış yapacaktı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası kurallarına aykırı hareket’, 1 tutuklu
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası...
‘Hırsızlık yaptı, üzerinden sahte para çıktı’
‘Hırsızlık yaptı, üzerinden sahte para...
‘6 aylık bebeğe sahte doğum belgesi’
‘6 aylık bebeğe sahte doğum...

Trafikte bir birlerine girdiler!

Lefkoşa'da trafikte çıkan kavgada yumruklar konuştu!

07 Aralık 2020 Pazartesi 13:02
1588 Okunma
Trafikte bir birlerine girdiler!

Lefkoşa'da dün akşam üzeri trafik yüzünden çıkan kavgada yumruklar konuştu.

Kavgada bir kişinin dişleri kırıldı.

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

 06.12.2020 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Ö.Ç.(E-20) ve U.E.(E-38), trafik konusundan dolayı aralarında çıkan tartışma sonucu kavga ettikleri sırada U.E. yüzüne almış olduğu darbeden burun kemiği, Ö.Ç’nin ise dişi kırılmıştır. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HP'de hareketli saatler; istifalar gündemde
HP'de hareketli saatler; istifalar gündemde
AKÜN "DÜNYA SİVİL HAVACILIK GÜNÜ SEMPOZYUMU" DÜZENLEDİ
AKÜN "DÜNYA SİVİL HAVACILIK GÜNÜ SEMPOZYUMU" DÜZENLEDİ
İçti, eski işyerini bastı!
İçti, eski işyerini bastı!
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim