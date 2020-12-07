Trafikte bir birlerine girdiler!

Lefkoşa'da dün akşam üzeri trafik yüzünden çıkan kavgada yumruklar konuştu.

Kavgada bir kişinin dişleri kırıldı.

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

06.12.2020 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Ö.Ç.(E-20) ve U.E.(E-38), trafik konusundan dolayı aralarında çıkan tartışma sonucu kavga ettikleri sırada U.E. yüzüne almış olduğu darbeden burun kemiği, Ö.Ç’nin ise dişi kırılmıştır. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir