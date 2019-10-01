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Trafikte Güvenli Yaşam Derneği'nden açıklama

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği, Kuzey Kıbrıs’ta devletin trafikte güvenliği sağlayamadığını savundu.

01 Ekim 2019 Salı 14:15
Trafikte Güvenli Yaşam Derneği'nden açıklama

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Trafikte hayat kurtaracak ve ciddi yaralanmaları önleyecek bir trafik güvenliği sistemi oluşturulmadığından trafiğe verdiğimiz kayıplar devam etmektedir.” denildi. 

Trafikte güvenliğin “gelmiş geçmiş yetkililerin bilinçsizlik, beceriksizlik, umursamazlık ve öngörüsüzlüğü”  sayesinde sağlanamadığı iddia edilen açıklamada, “3E trafik güvenliği sistemi (eğitim, denetim, ve mühendislik) temelinde bilim ve etiği öne çıkaran bir sistem oluşturulmadıkça trafikte kayıplarımız devam edecektir” denildi.

Açıklamada ayrıca Alaköy-Türkeli yolunda yaşanan ölümlü kazanın nedeninin de devletin gerekli korumayı sağlamaması olduğu öne süürldü.

Caddelere yerleştirilen güvenlik kameralarına (MOBESE) da değinilen açıklamada, “Halihazırda yetersiz olan kaldırımlar göz göre göre işgal edilmekte, yayaların ve engellilerin hakları çiğnenmektedir. Bu gelişi güzel konumlandırma sayesinde ise ileriye dönük trafik güvenliği projeleri de  riske atılmaktır” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
TrafikYaşam Derneği
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