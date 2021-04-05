Trafikte haftalık bilanço!

Polisten alınan bilgilere göre, bu kazalardan; 2’si ölümle, 13’ü yaralanmayla ve 34’ü hasarla sonuçlandı.

Ölümle neticelenen kazalarda 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 14 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebeplerinin; 17’si süratli araç kullanmak, 12’si dikkatsiz sürüş yapmak, 9’u kavşakta durmamak, 4’ü yakın takip ve 7’si diğer etkenler yer aldı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 684,200 TL’dir.

Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa : 22

Gazimağusa : 11

Girne : 9

Güzelyurt : 5

İskele : 2

29 Mart – 4 Nisan 2021 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik

kontrollerinde, toplam 5021 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 553 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdaki gibidir;

Sürat ( 230 ) , Tehlikeli Sürüş ( 7 ), Dikkatsiz Sürüş ( 16 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 36 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 11 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 9 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 64 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 46 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 8 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 17 ), “A” Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 10 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 3 ) ve 93 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.