Künye
Kıbrıs 32
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zanlı, 2 bin TL aldığını kabul etti
Zanlı, 2 bin TL aldığını...
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Ülkeye yasadışı giriş yaptı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Bu ilki değil... 500 Bin Euro ile ülkeye girmek istedi!
Bu ilki değil... 500 Bin...
Piyasaya sahte dolar sürdüler
Piyasaya sahte dolar sürdüler

Trafikte kalp krizi geçirdi

Gönyeli’de bugün öğle saatlerinde trafikte kalp krizi geçirerek kaza yapan 41 yaşındaki Fatih Aktaş’ın tedavisi devam ediyor.

19 Haziran 2022 Pazar 18:42
0 Okunma
Trafikte kalp krizi geçirdi
banner48

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.00 raddelerinde Gönyeli’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca FV 225 plakalı salon aracı çift şeritli yolun soldan ikinci şeridi içerisince doğu istikametine doğru kullanan Gönyeli’de sakin Fatih Aktaş (E-41 KKTC) , (gardiyan) seyrettiği yol üzerinde bulunan Gönyeli çembere geldiğinde sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermek için durdu.

Beklemekte olduğu esnada kalp krizi geçirmesi sonucu aracın gaz pedalına kendi iradesi dışında bastıktan sonra araç kontrolsüz bir şekilde hareket edip seyir istikametine göre yolun solunda bulunan Girne’ye ayrılan yol refüjüne çarpıp yoluna devam ederek daha sonra da Girne anayolu istikametinden gelen yol refüjüne de çarpıp kaçınılmaz bir trafik kazası meydana geldi.

Kazadan sonra 112 hızır servis ile Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Acil Servisi’ne kaldırılan araç sürücüsü kalp krizi teşhisi ile ilk müdahalesi yapılmış olup genel yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Son Güncelleme: 19.06.2022 18:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan-Güney Kıbrıs gemi seferleri başladı
Yunanistan-Güney Kıbrıs gemi seferleri başladı
Gönyeli’de ‘Yaşlılara Hizmet Birimi’ yeniden evlerde
Gönyeli’de ‘Yaşlılara Hizmet Birimi’ yeniden evlerde
Raziye Kocaismail yeniden başkan seçildi
Raziye Kocaismail yeniden başkan seçildi










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim