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Trafikte kara hafta : 3 ölü, 27 yaralı

KKTC’de 1-7 Temmuz tarihleri arasında  meydana gelen toplam 71 trafik kazasında 3 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:18
Trafikte kara hafta : 3 ölü, 27 yaralı

Polis Genel Müdürlüğü’nün haftalık trafik raporuna göre, kazalarda 332 bin 200 TL’lik maddi hasar oluştu.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (20), yakın takip (17), kavşakta durmamak (12), dikkatsiz sürüş yapmak (9) ve diğer etkenler (13)  olarak sıralandı.

Kazaların 24’ü Lefkoşa, 19’u Girne, 17’si Gazimağusa’da, 7’si Güzelyurt’ta ve 4’ü İskele’de meydana geldi.

Öte yandan ülke genelinde gerçekleştirilen rutin trafik kontrollerinde ise kontrol edilen 6 bin 72 araç sürücüsünden 566’sı ile ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin;100’ü süratli araç kullanmak, 11’i tehlikeli sürüş yapmak, 25’i dikkatsiz sürüş yapmak, 83’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 10’u sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 13’ü alkollü araç kullanmak, 116’sı seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 15’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 26’sı muayenesiz araç kullanmak, 19’u sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 4’ü "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 1’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 1’i koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak ve 139’u diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Trafik
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