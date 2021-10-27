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TRAFİKTE KAVGA! Döve döve dişini kırdı

27 Ekim 2021 Çarşamba 11:48
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TRAFİKTE KAVGA! Döve döve dişini kırdı
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POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

24.10.2021 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de, Semih Sancar Caddesi üzerinde H.I.(E-25) kullanımında bulunan araç ile seyir halinde bulunduğu sırada, tehlikeli bir şekilde sürüş yaptığı gerekçesi ile önünde ayni istikamete doğru seyir halinde olan S.E.(E-36) kullanımındaki aracı durmasını sağladıktan sonra aralarında çıkan tartışma sırasında, S.E’yi göğsünden itip yere düşürüp yüzüne tekme vurup iki dişinin kırılmasına ve alt dudağının yırtılmasına sebep olmuştur. H.I.(E-25) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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