TRAFİKTE KAVGA! Döve döve dişini kırdı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

24.10.2021 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Girne’de, Semih Sancar Caddesi üzerinde H.I.(E-25) kullanımında bulunan araç ile seyir halinde bulunduğu sırada, tehlikeli bir şekilde sürüş yaptığı gerekçesi ile önünde ayni istikamete doğru seyir halinde olan S.E.(E-36) kullanımındaki aracı durmasını sağladıktan sonra aralarında çıkan tartışma sırasında, S.E’yi göğsünden itip yere düşürüp yüzüne tekme vurup iki dişinin kırılmasına ve alt dudağının yırtılmasına sebep olmuştur. H.I.(E-25) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.