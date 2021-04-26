Trafikte Son Bir Haftada 428 Rapor

Polis açıklamasına göre, sürücüler, 128 kez süratli, 7 kez tehlikeli, 11 kez dikkatsiz, 28 kez seyrüsefer ruhsatsız, 8 kez sürüş ehliyetsiz, 8 kez muayenesiz, 10 kez sigortasız, 13 kez alkollü, 3 kez “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.



Sürücüler, 68 defa seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 4 kez trafik ışıklarına uymamak, 49 defa trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2 defa koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 89 defa da diğer trafik suçlarını işledi.