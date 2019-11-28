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Trafikte sopalı kavga

28 Kasım 2019 Perşembe 15:57
Trafikte sopalı kavga

27.11.2019 tarihinde saat 18.00 sıralarında Arapköy’de, Atatürk Caddesi üzerinde Y.K.(E-44) ve     S.K.(E-45) bir taraf olup, trafik konusunda tartıştıkları B.D.(E-21) ile kavga ettikleri sırasında, B.D. tasarrufunda bulunan tahta sopa ile Y.K.’nın kafasına vurmak suretiyle yaralanmasına sebep oldu

. Bahse konu şahıslar tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Trafik
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vatanperver 2019-11-28 16:18:42

SIDDET ve yine SIDDET. Bu tur olaylar ( bilhassa trafik ) ,ancak cahil kesimler arasinda olur. Bu memlekette polis yok mu .Bir olayi yasal yonden halletmek gerekirken kavgaya ne luzum var.YAZIKLAR OLSUN.

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