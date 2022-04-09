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Trafikte uyuşturucu testi yapılması için adım atıldı

Trafikte sürücülere, alkol yanında uyuşturucu testlerinin de yapılabilmesini sağlayacak yasal düzenleme hazır…

09 Nisan 2022 Cumartesi 11:55
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Trafikte uyuşturucu testi yapılması için adım atıldı

Hükümetin onaylayarak Meclis gündemine gönderdiği Yol Güvenliği Yasa Tasarısı, Meclis Bakanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Tasarıyla ilgili görüş ve öneriler yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulabilecek.

Genel gerekçesine göre Yol Güvenliği Yasa Tasarısı, günümüzde alkol yanında uyuşturucu suçlarının yaygınlaşması nedeniyle trafikte uyuşturucu testlerinin de yapılmasını düzenliyor.

Tasarıda, 1988 yılında yapılan yasanın, o yıllarda alkollü araç kullanımını engellemeyi hedeflediği, günümüzde ise alkol kullanımının yanında özellikle uyuşturucu suçlarının yaygınlaşması nedeniyle, gerek uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi, gerekse uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanmanın önlenerek yol güvenliğinin maksimum düzeyde sağlanması gereğinin ortaya çıktığı vurgulanıyor.

Tasarı, trafikte uyuşturucu testlerinin yapılması ve tespit edilenlere gerekli cezai müeyyidelerin uygulanmasını düzenliyor.

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