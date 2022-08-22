Trafikte yine ağır bilanço!

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 15 Ağustos – 21 Ağustos tarihleri arasında ülkede toplam 75 trafik kazası oldu.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazası sebeplerinin başını süratli araç kullanmak çekerken, bunu dikkatsiz sürüş, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler takip etti. 75 kazanın 22’si sürat, 18’i dikkatsiz sürüş, 14’ü kavşakta durmamak, 11’i yakın takip ve 10’u ise diğer etkenlerden meydana geldi. Kazalardan 22’si Lefkoşa’da, 25’i Gazimağusa’da, 16’sı Girne’de, 4’ü Güzelyurt’ta ve 8’i İskele’de meydana gelirken, kazalardaki toplam hasar miktarı 2 milyon 176 bin 500 TL olarak açıklandı.

Aynı tarihler arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sonucunda ise toplam 9 bin 365 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 659 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. Suçların dağılımı ise söyle:

“Sürat ( 176 ) , Tehlikeli Sürüş ( 5 ), Dikkatsiz Sürüş ( 18 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 66 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 6 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 18 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 100 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 63 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 49), Trafik Işıklarına Uymamak ( 2 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 24 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 31 ), “A” Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), “B” Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 3 ) ve 96 diğer”