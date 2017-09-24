Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104123
ALTIN
145.971
DOLAR
3.4910
STERLİN
4.7188
EURO
4.1702
Kendisiyle evlendi
Kendisiyle evlendi
Sonbahar enfeksiyonlarından korunmanın 7 yolu!
Ders zili çaldı enfeksiyon dönemi...
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Maden suyunu bardaktan içmeyin!
Çocuklar pes etmeyi 'ebeveynlerinden öğreniyor'
Sakın pes etmeyin!
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat
Hamilelikte bulantı ve kusmaya dikkat

Trafo binası sanata kazandırıldı

Girne Belediyesi, Beycanlar bölgesi olarak bilinen Cengizhanlı sokakta yer alan atıl durumdaki elektrik trafosu binasını, sanat galerisine dönüştürdü.

24 Eylül 2017 Pazar 17:00
Trafo binası sanata kazandırıldı

Girne Belediyesi, Beycanlar bölgesi olarak bilinen Cengizhanlı sokakta yer alan atıl durumdaki elektrik trafosu binasını, sanat galerisine dönüştürdü.

Kentin ilk kamusal sanat galerisi olma özelliğini taşıyacak binanın Ekim ayında hizmete açılması planlanıyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kentte kültürel, sanatsal etkinikler arttıkça, bu etkinliklere ev sahipliği yapacak mekanlara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Sanat galerisine dönüştürülen otantik ve eski bir yapı olan trafo binasının yaklaşık 43 yıldır atıl durumda olduğunu söyleyen Güngördü, binanın; çarşı, belediye meydanı ve limana çok yakın ve son derece merkezi bir noktada bulunduğunu belirtti.

Güngördü, terminalde yer alan kültür merkezinin ciddi bir tadilattan geçirilerek, bir oda tiyatrosuna dönüştürüldüğünü anımsatttı.

Sanat galerisinin, işletilmesi konusunda, bölge sanatçılarıyla bir toplantı gerçekleştirerek, ortak akılla bir yöntem belirleyeceklerini dile getiren Güngördü, mekanın sadece sergiler için değil, çeşitli kütürel sanatsal aktiviteleve çalışmalara ev sahipliği yapabileceğni anlattı.

Proje sorumlularından, Girne Belediyesi İnşaat Mühendisi Kıymet Emin de, projeyle ilgli teknik bilgi verdi.

Projede binanın orjinal dokusunun korunduğunu dile getiren Emin, asma kat, tuvaletler, mutfak ,7 araçlık otopark ve peyzaj düzenlemesini kapsayan projenin yaklaşık 400 bin Türk Lirasına mal olduğunu söyledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da gün yüzüne çıktı
Adana'da gün yüzüne çıktı
KTÖS: "Hangi yüzle aynı yanlışın tekrarını istiyor?"
KTÖS: "Hangi yüzle aynı yanlışın tekrarını istiyor?"
Plastikler deniz hayvanlarına zarar veriyor
Plastikler deniz hayvanlarına zarar veriyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim