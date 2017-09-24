Trafo binası sanata kazandırıldı

Girne Belediyesi, Beycanlar bölgesi olarak bilinen Cengizhanlı sokakta yer alan atıl durumdaki elektrik trafosu binasını, sanat galerisine dönüştürdü.

Kentin ilk kamusal sanat galerisi olma özelliğini taşıyacak binanın Ekim ayında hizmete açılması planlanıyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kentte kültürel, sanatsal etkinikler arttıkça, bu etkinliklere ev sahipliği yapacak mekanlara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Sanat galerisine dönüştürülen otantik ve eski bir yapı olan trafo binasının yaklaşık 43 yıldır atıl durumda olduğunu söyleyen Güngördü, binanın; çarşı, belediye meydanı ve limana çok yakın ve son derece merkezi bir noktada bulunduğunu belirtti.

Güngördü, terminalde yer alan kültür merkezinin ciddi bir tadilattan geçirilerek, bir oda tiyatrosuna dönüştürüldüğünü anımsatttı.

Sanat galerisinin, işletilmesi konusunda, bölge sanatçılarıyla bir toplantı gerçekleştirerek, ortak akılla bir yöntem belirleyeceklerini dile getiren Güngördü, mekanın sadece sergiler için değil, çeşitli kütürel sanatsal aktiviteleve çalışmalara ev sahipliği yapabileceğni anlattı.

Proje sorumlularından, Girne Belediyesi İnşaat Mühendisi Kıymet Emin de, projeyle ilgli teknik bilgi verdi.

Projede binanın orjinal dokusunun korunduğunu dile getiren Emin, asma kat, tuvaletler, mutfak ,7 araçlık otopark ve peyzaj düzenlemesini kapsayan projenin yaklaşık 400 bin Türk Lirasına mal olduğunu söyledi.