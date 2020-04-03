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Traktör kazasında hayatını kaybetti

67 yaşındaki Özkan Tansu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

03 Nisan 2020 Cuma 19:55
5931 Okunma
Traktör kazasında hayatını kaybetti

Ergazi köyünde traktörünün devirmesi  sonucu ağır yaralanan Ergazi'de sakin 67 yaşındaki Özkan TANSU, tedavi görmekte  olduğu Yakın Doğu Hastanesinde bugün akşam üzeri yaşamını yitirdi.

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

2.4.2020 tarihinde,  Ergazi köyünün kuzey doğu kısmında bulunan Zeytinlik mevkiinde traktörünün devirmesi  sonucu ağır yaralanan Ergazi'de sakin 67 yaşındaki Özkan TANSU, tedavi görmekte  olduğu Yakın Doğu Hastanesinde bugün akşam üzeri yaşamını yitirmiştir.  Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Traktör KazasıKazaTrafik Kazası
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Nihat 2020-04-03 22:44:53

Senin yapacak haberide olayyeri nerede hangi ilde açıklama yok

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