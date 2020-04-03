Traktör kazasında hayatını kaybetti

Ergazi köyünde traktörünün devirmesi sonucu ağır yaralanan Ergazi'de sakin 67 yaşındaki Özkan TANSU, tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Hastanesinde bugün akşam üzeri yaşamını yitirdi.
POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
2.4.2020 tarihinde, Ergazi köyünün kuzey doğu kısmında bulunan Zeytinlik mevkiinde traktörünün devirmesi sonucu ağır yaralanan Ergazi'de sakin 67 yaşındaki Özkan TANSU, tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Hastanesinde bugün akşam üzeri yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
Senin yapacak haberide olayyeri nerede hangi ilde açıklama yok