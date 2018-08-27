Traktör mü ATV mi?

Havadis'ten Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, Dünyanın her yerinde motosiklet sınıfında olan ve her türlü yollarda sürülebilen ATV’ler bizim ülkemizde traktör sınıfında ve koçana traktör olarak kayıtlanıyor

MOTOSİKLET VERGİSİ ALINIYOR: Çangar Motors Direktörü Güneş Seren; ATV’ler ülkemize motosiklet sınıfı üzerinden girmekte, gümrük vergisi ve seyrüseferi motosiklet üzerinden ödenmekte, fakat yasanın emri ile traktör olarak kayıtlanmakta ve koçanda da traktör olarak belirtilmektedir

TRAKTÖR OLARAK KAYITLANIYOR: Güneş Seren: ATV’ler için yüzde 72 gümrük vergisi ve bin 400 TL’de seyrüsefer talep edilmekte. Traktörün gümrük vergisi yüzde 4’ken yasa ile traktör sınıfına konulan ATV ise motosiklet sınıfı üzerinden vergilendirilmektedir

SÜRÜCÜ POLİS İNSİYATİFİNDE: Seren: ATV sürücülerinin polis denetimlerine yakalanması ile sürücülerden traktör ehliyeti isteniyor sürücünün traktör kullanabileceğine dair ehliyeti yoksa da yasada yer alan ceza ehliyetine el konulmasıdır. Yasanın yetersizliğinden kaynaklı sürücülerin tamamen polisin inisiyatifine kalıyor

8’DEN SONRA SÜRÜLEMEZ: Seren: Dünyanın her yerinde yol için düzenlenen ATV’ler her türlü yolda kullanılabilirken, bizde koçanında traktör olarak kayıtlandığı için kullanılamıyor. ATV’lerin saat 8’den sonra da yola çıkması yasak, çünkü traktörler de 8’izde sonra yola çıkamıyor.

Yasalardaki boşlukları, eksiklikler ve yasalarımızın birçoğunun güncellenmemesi bu kez de taşıtlar konusunda hayal kırıklığı yarattı. Havadise konuşan Çangar Motors Direktörü Güneş Seren, ATV’ler ülkemize motosiklet sınıfı üzerinden girdiğini, gümrük vergisi ve seyrüseferin motosiklet üzerinden ödendiğini, fakat yasalar sebebi ile traktör olarak kayıtlandığını ve koçanda da traktör olarak belirtildiğini söyledi.

“ATV, motor diye geliyor traktör kayıtlanıyor”

Çangar Motors Direktörü Güneş Seren KKTC’nin bir ada ülkesi olduğunu ve ada ülkelerinde genellikle ilk akla gelenin Turizm ve turizme dayalı ekonomi olduğunu söyleyerek, KKTC yetkililerinin ise turizmi engellemek için ellerinden geleni yaptıklarını aktardı. Küçükten büyüğe, 50 cc’den 1000 cc’ye tüm ATV’lerin KKTC’ye girerken motosiklet olarak girdiklerini ve gümrük vergileri ile seyrüseferlerinin de motosiklet üzerinden alındığını vurgulayan Seren, ATV’ler için yüzde 72 gümrük vergisi ve bin 400 TL’de seyrüsefer talep edildiğini söyledi. Tüm bunlara rağmen ATV’nin yasa doğrultusunda traktör olarak sınıflandırıldığını ve o şekilde koçanlandırıldığının altını çizen Seren, Traktörün gümrük vergisinin yüzde 4 olduğunu, yasa ile traktör sınıfına konulan ATV’nin ise motosiklet sınıfı üzerinden vergilendirildiğine dikkat çekti.

“Bütün dünyada turizm aracı olarak kullanılıyor”

Gümrüğünü ve seyrüseferini motosiklet olarak ödediğimiz ATV’yi sürecek kişilerin Traktör ehliyeti olması gerektiğini ve bunu yanlış bir uygulama olduğunu söyleyen Seren, ATV’yi bugün çocukların, gençlerin ve kadınların da sürdüğüne dikkat çekti. Kadınların veya çocukların traktör ehliyeti olmasının mümkün olmadığını belirten Seren, Günümüzde ATV’nin birçok ülkede hatta hemen yanı başımızdaki Güney Kıbrıs’ta bile turizm aracı olarak kullanıldığını, bizim ülkemizde ise turizm aracı olarak kullanılmasının imkansız olduğunu, çünkü traktörün yasalara göre kiralanamayacağını ifade etti.

“Ehliyet tamamen iptal ediliyor”

Seren, ATV sürücülerinin polis denetimlerine yakalanması ile sürücülerden traktör ehliyeti istendiğini, sürücünün traktör kullanabileceğine dair ehliyeti yoksa yasada yer alan cezanın ehliyetine el konulması olduğunu vurguladı. Daha önce ATV sürücüsü olan kişilerin ehliyetlerinin alınması vakalarının yaşandığını belirten Seren, 3 gün önce kadın sürücünü bu sebepten ötürü ehliyetinin alındığını aktardı. Yasanın yetersiz ve yanlış düzenlenmesinden kaynaklı sürücülerin tamamen polisin inisiyatifine kaldığının altını çizen Seren, polis eğer iyi niyetli ise ve yasayı biliyorsa “yasa eksikliği var” diyerek sürücüler hakkında yasal işlem uygulamayabildiğini, bazı durumlarda ise polisin gıcıklığı sebebi ile sürücünün ATV’sine el konularak kendinin de karakola götürüldüğünü kaydetti.

“Kimse düzeltmek için çalışmıyor”

Yetkilileri, bakanları, müsteşarları, İçişleri Bakanını, Ulaştırma Bakanını ve polisi bu konularla ilgili ziyaret ederek bu sorunu görüştüklerini belirten Seren, şimdiki Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın konuyla ilgili bilgisi olduğu, hatta “arkasına birde sapan takında bahçede sürülsün” esprisi bile yaptığını aktardı. Tüm yetkililerin konuyu bildiğini fakat sorunu çözen veya yasayı düzeltmek adına adım atan olmadığını aktaran Seren, Her bakanın konu ile ilgili aynı tepkiyi verdiğini “biliyoruz komite kurduk konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor ve düzelteceğiz” şeklinde cevapladıklarını kaydetti.

“8’den sonra yola çıkamazsınız”

Seren, Çağdaş bir ülkede yaşıyoruz diye herkesin övündüğünü, ama yapılan ve düzeltilmeyen bu yanlışn ülkemizin büyük ayıbı olduğunu ifade etti. Türkiye’de, güney Kıbrıs’ta ve dünyanın her yerinde yol için düzenlenen farı, kornası, sinyal, olan tüm ATV’lerin her türlü yolda kullanılabildiğini vurgulayan Seren, ülkemizde yol için hazırlanan ATV’lerin yolda sürülemediğini, çünkü koçanında traktör olarak kayıtlandığını söyledi. Öte yandan normal şartlarda ATV’nin saat 8’den sonra yola çıkmasının yasak olduğunun çünkü traktörün de 8’izde sonra yola çıkamayacağının altını çizen Seren, Eğer 8’den sonra sürücüler ATV ile yola çıkarsa herhangi bir kazada sigortanın ATV’yi kapsamayacağını belirtti.

“6 yaşındaki çocuk ATV’leri için seyrüsefer alınıyor”

ATV’lerin 50 cc,90 cc ve çocuk için olanları olduğunu ve bu ATV’ler için bile seyrüsefer çıkarmanın zorunlu olduğunu belirten Seren, “Çocuklar normal şartlarda bu ATV’yi yolda değil evinin bahçesinde kullanır ama yasa doğrultusunda çocukların ATV’leri için de hem seyrüsefer, hem de motosiklet vergisi alınıyor. Öte yandan şu anki yasa ile turist veya adaya yerleşmiş başka ülke vatandaşı yabancılar ATV alamaz. Çünkü ATV traktör olarak kocanlandığından ve traktörde bir iş aracı olduğundan yabancıların ATV almaları yasal değildir” şeklinde konuştu.

“Yasa düzenlenmeli”

Yasanın ivedilikle düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Seren, ATV denilen taşıtların ya tamamen traktör sınıfına konulması ve gümrük vergisinin traktör üzerinden alınması gerektiğini, ya da motosiklet sınıfına konularak motosiklet ehliyeti ile sürülebilmesi gerektiğini vurguladı. Kendi düşüncesinin ise ATV’lerin araba sınıfında olması gerektiği olduğunu söyleyen Seren, 4 tekerlekli bu taşıtların araba ehliyeti ile de sürülebilmesi gerektiğinin altını çizdi.