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Traktöre arkadan çarptı, hayatını kaybetti!

Turunçlu yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 29 yaşındaki Oğuzhan Cilo hayatını kaybetti.

01 Kasım 2020 Pazar 13:37
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Traktöre arkadan çarptı, hayatını kaybetti!

Kaza,  Oğuzhan Cilo’nın kullandığı araçla karşı şeritten gelen traktörün tırmığına çarpasıyla gerçekleşti.

Ayni araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Batuhan Çilo ise yaralandı.

Polis kaza ile ilgili şu bilgiyi paylaştı;

01.11.2020 tarihinde, saat 05.45 sıralarında, Paşaköy - Turunçlu Anayolu üzerinde,  Kurudere'de sakin Oğuzhan ÇİLO (E-29), yönetimindeki NH 830 plakalı salon araç ile Turunçlu istikametinden Paşaköy istikametine doğru seyrettiği sırada askeri birlik önlerine geldiği zaman yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan 30 yaşındaki Sait Uzun yönetimindeki NG 488 plakalı traktörün arkasında takılı bulunan tırmığa çarpmıştır. Kaza sonucu NH 830 plakalı araç sürücüsü Oğuzhan Çilo olay yerinde yaşamını yitirmiştir.

Kazada yaralanan NH 830 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Batuhan Çilo ise kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.  

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor...

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