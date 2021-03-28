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Trendyol'da EOKA Koleksiyoncuları İçin ELDYK Rozeti Satışa Çıkartıldı

İnternetten alışveriş platformu Trendyol'da, Kıbrıs'ta terör organizasyonları düzenleyen EOKA koleksiyoncuları için hazırlanmış, ELDYK, yani Kıbrıs Yunan Alayı rozeti satışa çıkartıldı.

28 Mart 2021 Pazar 17:32
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Trendyol'da EOKA Koleksiyoncuları İçin ELDYK Rozeti Satışa Çıkartıldı

Trendyol'da ELDYK (Kıbrıs Yunan Alayı) rozeti satışa çıkarıldı. Ürünün açıklamasında 'Kıbrıs Yunandır' (Cyprus is Greek) ifadesi yer alıyor.

ELDYK, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi olan 1960 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'ndan aldığı yetkiyle adaya konuşlandırılmış  olan ve günümüzde de hala adada faaliyetlerini sürdüren Yunan Askeri Birliği olarak biliniyor. 1974 Kıbrıs Harekatı esnasında Türk ordusuna karşı Lefkoşa Havaalanı'nı savunan alay halen Güney Kıbrıs'ta görev yapmakta. Alayın genel merkezinde yer alan sloganı ise Rumlarla aynı dili, aynı ataları, aynı dini paylaştığını dile getiren pro-Enosis bir söylem.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Rum milliyetçisi aşırı sağ partisi olan ELAM destekçileri ve EOKA-B sempatizanlarının rağbet edeceği bu rozetin Türkiye'de satışa sunulması ve ürün açıklamasında yer alan 'Kıbrıs'ın Yunan 'olduğu ile ilgili Enosis söylemi tepki çekiyor.

Kaynak: Tamga Türk

Anahtar Kelimeler:
TrendyolEOKAEldyk Rozeti
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