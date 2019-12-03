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‘Trenyolu Polikliniğinde 6 Aralık Cuma günü engelli hastalara ağız ve diş sağlığı hizmeti verilecektir’

03 Aralık 2019 Salı 17:48
‘Trenyolu Polikliniğinde 6 Aralık Cuma günü engelli hastalara ağız ve diş sağlığı hizmeti verilecektir’

Sağlık Bakanlığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında:

‘Engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek için 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü olarak ilan edildi. Doğuştan olunabileceği gibi kaza, hastalık, vb. gibi olaylarda oluşabilecek bir durum olduğundan hepimizin birer engelli adayı olduğu unutulmamalıdır. Engelli olmak tercih değil bir sonuçtur.
Engelli bireylerin toplumun her alanında hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan yer alabilmesi bizim için en önemli değerlerden biridir. Sosyal yaşamda, iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan ve çeşitli güçlüklerle karşılaşan engellilerin farkına varmamız, onlarla birlikte yaşadığımızı unutmamamız gerekmektedir.
Sağlık Bakanlığı olarak engelli bireylerimizi topluma kazandırmak, sağlık hizmetine erişiminin kolaylaştırılması adına adımlar atmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.
Gün dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği işbirliğiyle Trenyolu Polikliniğinde 6 Aralık Cuma günü engelli hastalarımıza ağız ve diş sağlığı hizmeti verilecektir. ‘ dedi.

(BRT/MAIL)

Son Güncelleme: 03.12.2019 17:52
Anahtar Kelimeler:
HaberTRENYOLUSağlık
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