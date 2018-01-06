Tribünlerin çatısı uçtu

Diyalog'tan Hüseyin Çiçek'in haberine göre, K-Pet Süper Lig takımlarından Mağusa Türk Gücü’nün maçlarını oynadığı Canbulat Stadı’nın sezon başında yapılan branda çatısı rüzgara dayanamadı ve uçtu.

Gazimağusa’da akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve fırtına, Suriçi bölgesinde bulunan ve kentin köklü takımlarından Mağusa Türk Gücü’nün kullandığı tarihi Canbulat Stadyumu’nun tribünlerinin brandasını uçurdu.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre dün akşam saat 18:30 sıralarında, tribünlerin üzerini kapatan branda, şiddetli rüzgarın etkisi ile uçarken, stadyumu aydınlatan bir projektör ise devrildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yolu trafiğe kapatarak hasar gören kısıma müdahale etti.