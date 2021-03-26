Trodos beyaza büründü

Güney Kıbrıs'ta gece saatlerinde bastıran kar yağışı nedeniyle Trodos yine beyaza büründü.
Yoğun kar yağışı nedeniyle bugün sabah saatlerinde kar kalınlığı 9 santimetreye ulaştı.
Kar yağışıyla birlikte Trodos'ta kartpostallık manzalar oluştu...
Trodos yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü...
Güney Kıbrıs'ta gece saatlerinde bastıran kar yağışı nedeniyle Trodos yine beyaza büründü.
Yoğun kar yağışı nedeniyle bugün sabah saatlerinde kar kalınlığı 9 santimetreye ulaştı.
Kar yağışıyla birlikte Trodos'ta kartpostallık manzalar oluştu...