Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Çaydanlıktan uyuşturucu çıktı
Çaydanlıktan uyuşturucu çıktı
Cezaevine gönderildiler
Cezaevine gönderildiler
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Kaçak yollardan Güney'e geçeceklerdi
Kavgada bıçaklar çekildi
Kavgada bıçaklar çekildi
Dayakçı koca cezaevini boyladı
Dayakçı koca cezaevini boyladı

Trodos beyaza büründü

Trodos yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü...

26 Mart 2021 Cuma 10:04
78 Okunma
Trodos beyaza büründü

Güney Kıbrıs'ta gece saatlerinde bastıran kar yağışı nedeniyle Trodos yine beyaza büründü.

Yoğun kar yağışı nedeniyle bugün sabah saatlerinde kar kalınlığı 9 santimetreye ulaştı.

Kar yağışıyla birlikte Trodos'ta kartpostallık manzalar oluştu...

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mart'ın en soğuk günü
Mart'ın en soğuk günü
AKINCI: “ANASTASİADİS BİZİM KARŞIMIZDA RAHAT DEĞİLDİ”
AKINCI: “ANASTASİADİS BİZİM KARŞIMIZDA RAHAT DEĞİLDİ”
ATALAY: SALDIRILARI GERÇEKLEŞTİREN HASTALIKLI ZİHNİYETİN ISLAHI GEREKLİ
ATALAY: SALDIRILARI GERÇEKLEŞTİREN HASTALIKLI ZİHNİYETİN ISLAHI GEREKLİ
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim