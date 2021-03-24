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Trodos beyaza büründü!

Trodos'a giden bazı yollar kar ve buz nedeniyle kapandı.

24 Mart 2021 Çarşamba 10:28
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Trodos beyaza büründü!

Rum polisi Platres, Karvounas ve Prodromos'tan Trodos'a giden yolların sadece dört tekerlekten çekişlere ve kar zinciri olan araçlara açık olduğu konusunda uyardı.

Bölgedeki yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Cyprus Mail

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