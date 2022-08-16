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Trodos'ta PKK propagandası

Terör örgütü PKK mensubu bir grubun Trodos'ta PKK/PYD'yi simgeleyen bez parçalarını açıp örgüt lehine slogan attıkları bildirildi.

16 Ağustos 2022 Salı 11:10
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Trodos'ta PKK propagandası


Terör örgütü mensupları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Trodos'ta PKK propagandası yaptı.

Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, PKK'nın gerçekleştirdiği ilk terör saldırısının tarihi olan "15 Ağustos" nedeniyle dün Trodos'ta bölücü terör örgütü mensubu 50 kişilik grup bir araya geldi. GKRY'de faaliyet gösteren grup, terörist başı Abdullah Öcalan ve teröristlerin fotoğrafları ile PKK, HPG, YPG ve YPJ'yi simgeleyen bez parçaları açtı.

PKK'nın sözde yöneticilerinden Lezgin Serhat, kara propaganda içeren bir konuşma yaptı.

Rum yönetiminin desteğiyle faaliyet gösteren Theofilos Kürt Kültür Derneği üyesi kişilerce terör örgütü lehine sloganlar atıldı.

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